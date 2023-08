ご覧頂きましてありがとうございます。

【必ずお読み下さい】

出品している物は中古(古着)がメインになります。 新品でも自宅保管品です。

当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。

商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。

誠意を持ってご対応致します。

●サイズ (約)

表記 :2

・着丈 127㎝

・身幅 70㎝

・肩幅 35㎝

・袖丈 ㎝

平置き実寸。

●状態

目立った汚れなし

※写真にてご判断下さい。

●カラー

ブラック

●素材

コットン

アセテート

●購入元

大手ハイブランドリユース企業・古物市場

●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございます。

また、中古品の為多少の傷や汚れがございます。

ご理解頂ける方宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

