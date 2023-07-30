2022年春の Panasonic LED照明器具　HH-CD0892A シーリングライト その他

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LEDシーリングライト AIR PANEL HH-CD0892A [8畳 /昼光色～電球色 /リモコン付属]普通のシーリングライトから変えるだけでかなり満足度上がります！照明にもこだわるって大事ですね(*´ー｀*)引っ越してからはあまり出入りのない部屋に設置していたため照明としてメインで使っていたのは1年未満になります。綺麗に掃除済み。中古品ではありますのでご理解いただける方宜しくお願いします。サイズ高さ90×幅620×奥行620本体重量4.3kg適用畳数8畳調光対応 詳細調光対応有調光/調色電球色、昼光色調色対応 詳細調色対応有固有エネルギー消費効率(lm/w)114.9センサー機能センサー機能無タイマー機能タイマー機能有光色昼光色～電球色リモコンリモコン付属仕様■サイズ： 高さ90×幅620×奥行620mm■重量： 4.3kg■器具光束： 4299lm■電圧： AC100V 50/60Hz■消費電力： 37.4W■消費効率： 114.9lm/W■調光調色： 調光 100％～5％、調色 昼光色～電球色■色温度： 6500K■演色性： Ra83

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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