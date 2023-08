お値引きは、鋭意努力させていただきます

【希少】RRL オンブレチェック コットンシャツ Sサイズ



ポールスミスコレクション ボタンシャツ

私の他商品→

supreme Gingham S/S Shirt S

#上田の安子_古着 #上田の安子_ヴィンテージ

POST OVERALLSポストオーバーオールズ 1st 白トラッカージャケット

↑いいね!順で ↑おすすめ順で ↑価格の安い順で

ニールバレット 1017H メンズ シャツ 長袖 ネクタイプリントデザインシャツ

検索ください

モスキーノ MOSCHINO トップス シャツ 柄シャツ 派手柄 メンズ



Archive 10ss Undercover Less but Better期



HAWAIIAN SHIRT S/S ( TYPE-1 )

☑︎ condition:

90s ラルフローレン 黒シャン オフィサーシャツ

こちらの商品は 【B】ランクです

未使用 アンドワンダー バックパイルシャツ サイズ2



【極美品】春夏物 フライ ワンピースカラー シャツ M 39-84 ストライプ

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

louisvutton ルイヴィトン シルク長袖シャツ Lサイズ

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

長袖シャツ ポールスミスコレクション グレイッシュベージュ M

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

60s ボロ シャツ レーヨンシャツ 古着 ビンテージ XLサイズ

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

THE NORTH FACE PURPLE LABEL 【NP2817N】 L

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

Isuuu様専用 LEMAIRE ルメール 18SS シャツ

使用は可能

《希少》シュプリーム supreme☆半袖シャツ L 刺繍 デニム 黒色 ドット

【N】新品、展示品、デッドストックなど

C.P.COMPANY シーピーカンパニー ハーフスリーブリネンシャツ M

【JUNK】ジャンク品

INDIVIDUAL SHIRT URBAN RESEARCH コラボ シャツ



レア 希少 アームド armed kawano 別注 カワノ 水玉 ドット



タコ足配線様専用☆



【MLVINCE】QUILTED CHECK SHIRTS JACKET 赤

※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ

PSポールスミス MA1 ブルゾン



wacko maria tim lehi 長袖 ワコマリア 1

※神経質な方のご購入はお控え下さい

RRL ダブルアールエル デニムワークシャツ チンスト付 インディゴ S



インク ink "BANDANA PATTERN SHIRT" RED TONE

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

DESCENDANT BEARS



USA VINTAGE アメリカ古着刺繍デザインオーバーキューバシャツ

※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます

★新作希少★MARNI L/Sパッチワークチェック長袖シャツ オパール 22SS



新品 サンサーフ スペシャル トーチフィッシング 2003年モデル

☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい

ATON (エイトン) COTTON LAWN OVERSIZED SHIRT

着用感 メンズM程

一度も袖を通していないのでほぼ未使用に近いです。

(174cm67kgが着用した場合の感じ方)

STEPHAN SCHNEIDER プルオーバーシャツ



【レアアイテム】STUDIOUS 前後変形シャツ



【Ralph Lauren】レザーウエスタンシャツ

サイズ表記 M

【美品】MONCLER TRIONPHE デニムプリントシャツ



xander zhou デニム シャツ 21ss

実寸平置き

ノースフェイス シャツ ショートスリーブ アロハ ベントシャツ 未使用

着丈:約67.5cm

WACKOMARIA CHET BAKER HAWAIIANSHIRT 22ss

(首肩付け根から裾下)

ワコマリア 56 TATTOO STUDIO | HAWAIIAN SHIRT

身幅:約58cm

【新品L】NEIGHBORHOOD BANDANA シャツ

(脇下から脇下)

最終価格!40s 50s KAHANAMOKU ハワイアンシャツ アロハシャツ

肩幅:約39cm

Alexander Wang アレキサンダー ワン 長袖シャツ 変形シャツ

(肩から肩を直線で計測)

COMOLI ヨリ杢 オープンカラーシャツ 定価35,200円

袖丈:約26.5cm

フレッドペリー×ラフシモンズ グラフィックパッチ オーバーサイズストライプシャツ

(肩から袖先)

WACKO MARIA ワコマリア 2023SS オンブレチェックシャツ XL



アロハシャツ 和柄 鯉 A006★



Supreme Digi Floral Corduroy Shirt Sサイズ

※着用感は独自基準による参考サイズです

ポールスミス マルチカラー カラフルボタン タイダイ染め シャツ 日本製

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ

NA「レア 希少 総柄 レトロ デザイン 90s 古着 」チロリアン シャツ



希少 Levi's ヴィンテージ チェック柄 70年代 80年代

☑︎ item: 半袖シャツ ボーリングシャツ ボックスシャツ ボックスシルエットシャツ

✨希少✨シュプリーム 半袖シャツ バックプリント



◆送込◆SASSAFRAS / Weeds Digger Half 長袖シャツ



メンズ結婚式、ワイシャツ7点セット



☆MANSIZE フランネル ワークシャツ 40s USA製 ヴィンテージ

☑︎ brand: キングルイ king louie KING LOUIE

Brooks Brothers x Ron Herman Oxfordシャツ



90s US企画 GERGE ビンテージ アロハシャツ ビール BEER 銘柄



[ワコマリア]アロハシャツ(M)



【新品】SOPHNET. OXFORD B.D SHIRT

☑︎ color: 辛子 マスタードカラー

Versace シルクシャツ レア品ラスト1点 早い者勝ち



【定価28,600円】ペイズリーストライププリントシャツ(8396)



ルードギャラリー スパイダー アロハシャツ L ワコマリア



バレンシアガ メンズシャツ サイズ37

☑︎ country: USA製 アメリカ製 米国製

DAIWAPIER39オープンカラー半袖シャツTECH ANGLERSOPEN



ジルサンダー ギンガムチェック開襟シャツ テイラーメイド oamc ルーク



90s ラルフローレンcaldwell シルクリネン オープンカラー



50s ビンテージアロハシャツ コットン

☑︎ material: 品質表記タグに印字が見当たりませんが、コットン ポリエステル です

ロックマウント ジョンズクロージング ウエスタンシャツ 花柄 rockmount



ポールスミス/英国製/花柄/シャツ/フラワープリント/フローラル/薔薇/バラ



【美品】マリア サンタンジェロ POLOJP リネン プルオーバー シャツ



ティムリーハイハワイアンシャツ長袖

☑︎ 柄: 刺繍 チェーンステッチ バックプリント

ドリスヴァンノッテン シャツ 濃紺



hizmi様専用 フランシストモークス シャツ 2枚



ブラックコムデギャルソン 長袖シャツ XL ホワイト 日本製 ドレス 無地



【新品タグ付】メゾンマルジェラ コットン 長袖シャツ 黒 41 ★本物★

☑︎ age: 60s 60年代

サンローラン 和柄 花 菊 フラワー シャツ 総柄



DAIWA PIER39 / ダイワ ピアサーティナイン ワークシャツ



Pilgrim ヴィンテージシャツ



【入手困難!!】シュプリーム ✈︎総柄 半袖シャツ ゆるだぼ 重ね着 希少

☑︎ 特徴:

19SS Jieda フラワーパターンS/S シャツ 花柄 オーバーサイズ 2



グラフペーパー fine tropical wool shirt beige



Paul Smith 19ss グラフィックプリント 総柄 オーバーサイズシャツ



UNFINISHEDアナーキーシャツ2023009 XLサイズ

☑︎ ご案内:

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

お値引きは、鋭意努力させていただきます私の他商品→#上田の安子_古着 #上田の安子_ヴィンテージ↑いいね!順で ↑おすすめ順で ↑価格の安い順で検索ください☑︎ condition: こちらの商品は 【B】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能 【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品 ※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ※神経質な方のご購入はお控え下さい※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます ☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい着用感 メンズM程(174cm67kgが着用した場合の感じ方)サイズ表記 M実寸平置き着丈:約67.5cm(首肩付け根から裾下)身幅:約58cm(脇下から脇下)肩幅:約39cm (肩から肩を直線で計測)袖丈:約26.5cm(肩から袖先)※着用感は独自基準による参考サイズです ※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ ☑︎ item: 半袖シャツ ボーリングシャツ ボックスシャツ ボックスシルエットシャツ☑︎ brand: キングルイ king louie KING LOUIE ☑︎ color: 辛子 マスタードカラー☑︎ country: USA製 アメリカ製 米国製☑︎ material: 品質表記タグに印字が見当たりませんが、コットン ポリエステル です☑︎ 柄: 刺繍 チェーンステッチ バックプリント☑︎ age: 60s 60年代☑︎ 特徴: ☑︎ ご案内:

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

Supreme Small Box Shirt White SmallテンセルデニムBIG-Gジャン/No ID.【新品未使用USA製】Brooks Brothers Regent 長袖 青 SOld joe オープンカラーシャツ アロハシャツ オールドジョーovercoat21awウールシャツL【WACKOMARIA】6周年NECKFACE SHIRT/新品タグ付/送料込fred perry×raf simons コラボシャツMaison Margiela メゾンマルジェラ シャツ ステッチ 17SSディオールオム シャツ