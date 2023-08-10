経典ブランド 国鉄　鉄道公安官　手錠1本（鍵付き） その他

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国鉄時代の鉄道公安官が実際に携行、使用していた手錠です。

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昭和40年代の物と思われます。

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当時、鉄道公安官だった祖父の持ち物でした。

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付属の鍵での解錠は、作動良好です。

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ご覧いただきありがとうございます。国鉄時代の鉄道公安官が実際に携行、使用していた手錠です。昭和40年代の物と思われます。当時、鉄道公安官だった祖父の持ち物でした。付属の鍵での解錠は、作動良好です。ご不明な点等ございましたら、コメント欄よりお問い合わせくださいませ。#国鉄#鉄道#鉄道公安官#国鉄公安官#鉄道警察#手錠#昭和#レトロ#レア

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