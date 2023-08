CHANEL シャネル スウェット生地 カーディガンです

気軽に羽織ることができる商品です♪

☆CHANEL シャネル スウェット生地 カーディガン



1回使用しました

畳シワが少しできてしまいましたが、気になる傷や汚れも無くてキレイな方だと思います。

【サイズ】

タグ表記 :38

肩幅:約51cm

袖丈:約51cm

身幅 :約43cm

着丈 :約48cm

平置きで採寸しています。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※商品詳細のサイズではなくて、タグの表記サイズと上記サイズをご参考になさってください

【素材】

コットン100%

個人での自宅保管のため、完璧なものを求める方や神経質な方はご遠慮下さいませ。傷や汚れを細かく確認し記載しておりますが見落としがあるかもしれません。1度人の手に渡った物だということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

【その他、注意事項】

・商品は直営店、正規販売店、信用できるお店で購入しております。インボイスや箱が無くても出品している物は本物です

・高価な商品ですので、すり替え防止の為ご購入後のご返品はご遠慮頂いております。購入前に不明な点がございましたらコメントよりご質問頂けますようお願いします。

・自宅マンションにて保管しております。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

・iPhoneにて撮影しています。なるべく、色味がわかるように撮影はしていますが、光の加減で本来の色味やイメージと違う可能性があります。

何かご質問がありましたら、コメント欄よりご連絡くださいませ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

