イッセイミヤケ issey miyake ポロシャツ プリーツ



ブランド名→フィラ FILA

カテゴリー→メンズ 90's ハーフジップ ポロシャツ

サイズ→Mサイズ

カラー→ネイビー 紺

上(cm)

着丈77

身幅58

肩幅52

袖丈26

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フィラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

