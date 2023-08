✅日本で定番のスニーカーに飽きた方にオススメです‼️

ノースフェイス Vectiv Exploris II MID フューチャーライト

#EU44SP #2スターSP #イタリアスニーカーSP

NIKE ナイキ ダンクレトロ パンダ 27.5



新品26.0cmVANSアナハイムファクトリーオーセンティック44DX黒ブラック



New Balance 993 MR993LBK US11

イタリアスニーカーまだの方、サファリやレオンなどでお馴染みのオススメブランド『2スター』から始めてみてください‼️レザーが肉厚で高級感があり、百貨店で販売されている4〜5万円のスニーカーに全く引けを取りません。中敷きにはベラペレ使用してます

【mm様専用】ナイキ エアマックス1 86 OG G 28cm ゴルフシューズ

強めのビンテージ加工がイケてます

Nike AF1 オールオーバーレッドロゴ

特にゴールデングース・アトランティックスターズ・ロンハーマンやロイヤルフラッシュ好きのイタカジスタイルされている方へどうぞ。

ADIDAS YEEZY QNTM "SEA TEAL"



mino様専用 ニューバランス M1906RG、990V6



25万 クリスチャンルブタン マーブル柄 パイソン スニーカー マルチカラー



新品 ADIDAS 4D PARLEY 25.5cm

☆☆☆ーーー『2★STAR』ーーー☆☆☆

NIKE NOCTA Air Force 1 SP エアフォース 28cm



新品 NIKE AIR MAX 180 ヴィンテージ 2005 27.5



◆◆未使用 メゾンマルジェラ スニーカー jp27.0 42.0



nike air jordan 1 high lucky green 訳あり

◆参考価格 35000円ほど

アディダス アディオス プロ 3



On 【The Roger Center Court 0 Series】30cm

◆28.0〜28.5㎝の方オススメです。

【新品】YEEZY BOOST 350 V2 29.5cm カーボンベルーガ



Nike Delta Force AC ナイキ デルタフォース 80年代 韓国製

◆表皮 スエード

26GUCCIスニーカー7ウルトラスペースシューズブーツサンダルレザープレゼント



newbalance ald m860v2 グリーン us9.5

◉MADE IN ITALY

アシックス 安全靴 グラシアグレー×グランドシャーク 26cm



nike sacai LDワッフル グレー 26cm fragment 新品

*ケースは輸送中のダメージがございます。

Air Jordan 1 mid omega



NewBalance M997LBL



新品 本物 正規品 クリスチャンルブタン メンズ スニーカー スタッズ 茶



ホカオネオネ CLIFTON 8/クリフトン8 28.0cm

✴️必ずプロフィールお読み下さいね!

ナイキ ズームフリーク1 ”SOUL GLO”

✴️他でも出品中ですので、突然無くなる事もございます。ご購入前に在庫確認お願い致します!

Nike Air Jordan 5 "Green Bean" 27cm

✴️画像が全てになりますので、他の画像が必要な場合は申し出下さいませ。

(NIKE ナイキ)エアジョーダン1 ダークモカ

✴️本商品はイタリアかの並行輸入品になりますので商品に完璧を求められる方は店舗でご購入下さいませm(._.)m

商品の情報 商品のサイズ 28cm 商品の状態 新品、未使用

✅日本で定番のスニーカーに飽きた方にオススメです‼️ #EU44SP #2スターSP #イタリアスニーカーSPイタリアスニーカーまだの方、サファリやレオンなどでお馴染みのオススメブランド『2スター』から始めてみてください‼️レザーが肉厚で高級感があり、百貨店で販売されている4〜5万円のスニーカーに全く引けを取りません。中敷きにはベラペレ使用してます強めのビンテージ加工がイケてます特にゴールデングース・アトランティックスターズ・ロンハーマンやロイヤルフラッシュ好きのイタカジスタイルされている方へどうぞ。 ☆☆☆ーーー『2★STAR』ーーー☆☆☆◆参考価格 35000円ほど◆28.0〜28.5㎝の方オススメです。◆表皮 スエード◉MADE IN ITALY*ケースは輸送中のダメージがございます。✴️必ずプロフィールお読み下さいね!✴️他でも出品中ですので、突然無くなる事もございます。ご購入前に在庫確認お願い致します!✴️画像が全てになりますので、他の画像が必要な場合は申し出下さいませ。✴️本商品はイタリアかの並行輸入品になりますので商品に完璧を求められる方は店舗でご購入下さいませm(._.)m

商品の情報 商品のサイズ 28cm 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エアジョーダン4 レトロ クールグレー 2019(おまけ付き)90S USA製 CONVERSE ALLSTAR 8 1/2 美品 chuck新品未開封NIKE AIR FORCE 1 HIGH PSNY 27.5cmニューバランス 996 MRL996AN 27.5 ネイビーUNION × Nike Air jd1 Low KO"WhiteCanvas"ナイキ エア ジョーダン 11 レトロ クールグレー US11 29cm 箱付きJordanエアジョーダン11 レトロw dunk high パンダ