フィギュア種類···スケールフィギュア

トリダモノさんオリジナル1/6フィギュアMoisです。

開封してケースで飾っていましたが傷など無く美品だと思います。

写真を見て判断してご購入の方お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

