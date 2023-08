※木村拓哉さんが着用して以来、偽物をたくさん出品している人がいます。ご注意ください。

※こちらのデザインはニルバーナ の中で偽物が1番多いですが、当出品Tシャツは本物ですのでご安心ください。

ニルヴァーナ(英: Nirvana)は、アメリカ合衆国出身のロックバンド。1987年にワシントン州アバディーンで結成されたアメリカのロックバンドである。リードシンガー兼ギタリストのkurt cobain とベーシストのクリス・ノヴォセリックによって結成され、チャド・チャニングなどのドラマーを経て、1990年にデイヴ・グロールを加入させた。ニルヴァーナの成功は、オルタナティブ・ロックを世に広め、ジェネレーションXの代表的なバンドとして言及されることが多かった。また、彼らの音楽は人気を維持し、現代のロック文化に影響を与え続けている。

メンバー

カート・コバーン(ボーカル・ギター)

クリス・ノヴォセリック(ベース)

デイヴ・グロール(ドラムス

nevermind ネバーマインド

身幅55着丈75肩幅55袖丈22 丸胴ボディ

アメリカ製(made in USA)wild oats の袖がシングルステッチです。

ビンテージ特有の使用感がありますが穴はないと思います。細かい見落としはご容赦ください。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

パール・ジャム

フー・ファイターズ

グリーン・デイ

ガンズ・アンド・ローゼズ

メタリカ

レディオヘッド

レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン

リンキン・パーク

リック・ルービン

コールドプレイ

ピンク・フロイド

エミネム

心をつないで

エアロスミス

AC/DC

デイヴ・グロール

オーディオスレイヴ

ゴリラズ

レッド・ツェッペリン

レッド・ホット・チリ・パイパーズ

ラモーンズ

アークティック・モンキーズ

U2

カルメン・エレクトラ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

