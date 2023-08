流行に 【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 Old Pロゴ SWEAT PK 白 XL パーカー

プレゼント用のラッピングも無料で承ります

■□■□■□■□■□■□■□■□■□

・新品 未開封

└正規店からの購入証跡あります

・即日発送をお約束します

■□■□■□■□■□■□■□■□■□

●サイズ···XL

●カラー···白/ホワイト

【SIZE】

着丈(cm) L/71.0 XL/76.0

身幅(cm) L/58.0 XL/63.0

肩幅(cm) L/52.0 XL/55.0

袖丈(cm) L/61.0 XL/62.0

RIZINで活躍されている萩原京平選手やブレイキングダウンで活躍されていた後藤祐樹さんも愛用中のブランド、【ファットランク】の大人気 Pロゴのスウェットパーカーです!

★パーカーをお探しの方は下記をクリック下さい

#パーカー_鶴

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

