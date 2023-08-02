超高品質で人気の (お値下げ中)ルイヴィトン モノグラム ルーピングショルダーバッグ(保存袋付き) ショルダーバッグ

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・革の状態、持ち手しっかりとしてます

MCM ヴィセトス クロスボディバッグ Visetos CrossBodyBag

持ち手の革部分は使用感あり

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チャック締まり具合問題なし

FENDI フェンディ 花柄 刺繍 ミニショルダー ポーチ ブラウン



JILSANDER(ジルサンダー) レザー ドローストリングバッグ BR

保存袋に入れて大切に保管してました

レスポートサック 神崎恵さんコラボ



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シリアルナンバー V11917

FURLA／ハンドバッグ



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サイズ (実寸)

【セール品】BURBERRY ノヴァチェック/ショルダーバッグ/レザー

縦約30.5×横約29.5×マチ約11

ルイヴィトン リポーター ショルダーバッグ

持ち手は肩掛けできる長さです

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書類等入れやすく重宝しておりました

【MARC JACOBS】ピーナッツコラボ スナップショット ショルダーバッグ



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・保存袋も付属させて頂きます

Cartier/カルティエ カーフレザー 巾着型ショルダーバッグ (訳あり品)

保存袋はシミ汚れあり

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⚠️ブランド品のため

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商品状態ご納得頂いた上でご購入お願い致します

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またスムーズなお取引きできる方よろしくお願い致します

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商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

お値下げ交渉ご遠慮くださいルイヴィトン モノグラム ルーピングショルダーバッグトートバッグ モノグラム レザー 革・革の状態、持ち手しっかりとしてます持ち手の革部分は使用感ありチャック締まり具合問題なし保存袋に入れて大切に保管してましたシリアルナンバー V11917サイズ (実寸)縦約30.5×横約29.5×マチ約11持ち手は肩掛けできる長さです書類等入れやすく重宝しておりました・保存袋も付属させて頂きます保存袋はシミ汚れあり ⚠️ブランド品のため商品状態ご納得頂いた上でご購入お願い致しますまたスムーズなお取引きできる方よろしくお願い致します#ルイヴィトン#匿名配送#ヴィトン#ヴィトンバック#トートバック

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ポケット多い、便利で小ぶりなショルダーバッグルイヴィトン ダミエ☆オラフ ショルダーバッグヘレンカミンスキー ラフィアショルダーバッグ 斜め掛け 茶 クロスボディ カゴ【美品】coachショルダーバッグ レガシーモリー2wayバッグ ターコイズグッチ ショルダーバッグ gg柄 カメラバッグ シグネチャー ピンク キャンバス