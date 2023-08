◇DVDプレミアムBOX「新巨人の星」13枚組・川崎のぼる・少年マガジン・東京ムービー・トムスエンタテインメント・2008年◇

放送30周年記念 amazon完全予約生産品

2008年2月25日発売

定価75180円

DVD13枚組(「新巨人の星・全52話」&「新巨人の星Ⅱ・全23話」全75話)

収納BOX(豪華箔押し印刷仕上げ)

作品解説書(オールカラー・24ページ)

※作品解説書はございません。

※中古品の為、ご理解いただける方のお取引きをお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

