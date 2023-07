品質は非常に良い dunk Nike high 27.5cm red championship スニーカー

Nike Dunk High "championship White and red"

ナイキ ダンクハイ チャンピオンシップホワイトアンドレッド 品番 DD1399-106

27.5cmです

5回程度の使用で使用後がジェイソンマークにてアウトソールも洗浄しております

人気のカレッジカラー

セントジョンズのカラーです

中古品ではありますが美品ですのでご興味ある方はご検討ください

コンビニ決済はお断りしてますのでご了承下さい

DD1399-106

Nike

ナイキ

ダンクハイ

Dunk

カレッジカラー

レアスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

