VINTAGE TIFFANY 14K GOLD “VS” MONOGRAM SIGNET RING

ヴィンテージ ティファニー 14K ゴールド “VS” モノグラム シグネット リング

アメリカン クラシックを象徴するティファニー社製のシグネットリングですが、こちらは14金イエローゴールドで製作された大変珍しい刻印を持つ1990年代のヴィンテージ ピース。

オーバル型の印台は独特の書体で”VS”とイニシャルが手彫りされた大変珍しい仕様。一般的に印台には紋章もしくはスクリプトやブロック体でサークルやインターロッキングなどのモノグラムを刻印した物が多いですが、こちらは飾り文字でハンド エングレービングされたヴィンテージでも出てくる数が少ない希少な個体です。

コンディションは鏡面仕上げのため画像では周りが写り込んでいますが、深刻な傷やダメージなどは無く良い状態です。

<商品詳細>

ブランド:TIFFANY & CO.

サイズ:18.5号、印台の大きさ 縦 約1.5cm×横 約1.2cm

重量:約10.1g

素材: 14K ゴールド

ホールマーク:TIFFANY&CO. 585

コンディション:やや傷や汚れあり

付属品:ブラック スエード ケース

品番:RI353

ゴールドの純度に関してはX線検査をしています。

正規品ですのでティファニーの店舗でアフターケアを受けれます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

