ヨウジヤマモト公式オンライン THE SHOP YOHJIYAMAMOTO で購入しました。正規購入正規品です。即完売した人気商品!黒地に字も黒です。いかにも感がなく、さりげなくオシャレです♪ツバはレザーで、他のキャップよりも特別感、高級感があります^_^◉サイズ 7 1/8 56.8cm。定番のシンプルなブラックで、流行りに左右されず長くご利用いただけると思います。大切にしすぎていたため、短時間一回着用自宅保管しておりました。着用時のおでこ辺りに若干擦れあり。男性にも女性にも、オシャレ度がアップするアイテムです。送料込、値下げ不可。ヨウジヤマモト ニューエラ キャップ NEW ERA yohji yamamotocapキャップカラー···ブラック形···ベースボール

