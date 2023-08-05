値引きする HPワークステーションZ240 Xeon1270v5/メモリ16GB＆グラボ搭載 デスクトップ型PC

☆Windows11Pro64Bitセットアップ済みですので届いて直ぐに使用可能！

富士通 Core i7 7700 16GB SSD 256GB GT1030

☆筐体に傷(画像10枚目参照)があるのでお安く出しています。一台限りの出品です。

Core i7☆新品SSD搭載で快適動作♪ライトゲーミングPC★GM-389

☆通常のパソコンよりも信頼度の高いワークステーションタイプです。拡張性もありますし、カスタマイズすればハイエンドなマシンになります。

Mac mini-3.0GHz 6コア第8世代 i5,8GB RAM,512GB

☆第六世代 Core-i7 6700より上位のCPUスペックです。

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☆グラボにRadeon HD 5670 が入っていますのでゲーミングPCとしても重宝すると思います。

★すぐ使える★ Excel、Word入り24型モニターセット中古パソコン

ネット閲覧、テレワーク、写真や簡単な動画編集等色々活用頂けるワークステーションです。

【超ハイエンドゲーミングPC】13900KF RTX4090

☆Windows11Pro64bitインストール＆正規認証済みです。

iMac 21.5-inch, 2.9GHz Core i5 ME087J/A

☆Xeon 1270V5 GHz ターボ最大4.0GHz（オクタスレッド(8スレッド)）搭載

ゲーミングPC 5800x 3070 ハイスペック

☆起動ドライブSSD120GB＋保存ドライブHDD500GB×2のトリプルドライブ仕様です。

asagumo9388様確認用

☆インストールの時に使用したUSBタイプ WI-FIアダプターもそのままおまけでお付け致します。

ゲーミングPC GTX660Ti/Xeon E3-1225/メモリ8GB



りぃ\( *´•ω•`*)/様専用/ゲーミングPC/Ryzen5 3600

スペック詳細

【光る超高性能ゲーミングPC】Ryzen 5 RTX2070S 32GBNVMe

型番 HP Z240 ワークステーションタワー

★mouse クリエイター デスクトップパソコン Ryzen 7 RTX3060



iMac21.5インチ2017年 3.6GHz4コア16GB 512GB SSD

CPU Xeon E3-1270V5 3.6GHz ターボ最大4.0GHz（オクタスレッド(８スレッドCPU）搭載

ゲーミング PC パソコン カスタム オーダーメイド

メモリ 16GB DDR4

【良品】ド派手ゲーミングPC Core i7 2600K GTX 760 8GB

ハードディスク 新品SSD120GB＋HDD500×2(合計1000GB)

Raspberry Pi4 Model B 8GB 【新品・未開封】10個

ドライブ DVDマルチドライブ搭載 (CD/DVD 読込み可能/書込み可能)

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O S Windows11Pro64Bit（正規認証済み）

HPワークステーションZ240 Xeon1270v5/メモリ16GB＆グラボ搭載

グラフィックボード Radeon HD 5670

デスクトップ ゲーミングPC Ryzen7 2700x GTX1660SUPER

接続 Dvi-Dデジタル端子 / HDMI×1 / D-SUB15Pin端子搭載

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※元々本体に入っていたグラボ、Quadro410 も欲しいようでしたらおまけで差し上げます。

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付属品

FH53/B1★Win11★23.8型★2番組同時録画★メモリ8G★SSD 1T

ACコード

HPデスクトップパソコン/Samsung SSD256GB/メモリ16GB

中古USBキーボード

OptiPlex 3070 Micro i5-9500T 8GB 256GB

中古光学式USBマウス

メモリ増40GB！iMac 27インチRetina 5K Early 2019

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ゲーミングpc フロンティア

★おまけ USB WI-FIアダプター

元プロゲーマーが考えたゲーミングPC SSSランク 240Hz フルセット



ゲーミングpc ジャンク(ryzen5 5600x rx6700xt )

外装の状態は中古品ですので画像10枚目のような擦り傷は筐体にありますが、使用に支障をきたすような大きな凹みや破損はありません

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保障ですが届いてから3日以内でしたらこちらに瑕疵があった場合は対応させて頂きます。

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発送はゆうゆうメリカリ便予定です。

美品 Apple iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイ M1

全国送料無料です。

商品の情報 ブランド ヒューレットパッカード 商品の状態 傷や汚れあり

☆Windows11Pro64Bitセットアップ済みですので届いて直ぐに使用可能！☆筐体に傷(画像10枚目参照)があるのでお安く出しています。一台限りの出品です。☆通常のパソコンよりも信頼度の高いワークステーションタイプです。拡張性もありますし、カスタマイズすればハイエンドなマシンになります。☆第六世代 Core-i7 6700より上位のCPUスペックです。☆グラボにRadeon HD 5670 が入っていますのでゲーミングPCとしても重宝すると思います。ネット閲覧、テレワーク、写真や簡単な動画編集等色々活用頂けるワークステーションです。☆Windows11Pro64bitインストール＆正規認証済みです。☆Xeon 1270V5 GHz ターボ最大4.0GHz（オクタスレッド(8スレッド)）搭載☆起動ドライブSSD120GB＋保存ドライブHDD500GB×2のトリプルドライブ仕様です。☆インストールの時に使用したUSBタイプ WI-FIアダプターもそのままおまけでお付け致します。スペック詳細型番 HP Z240 ワークステーションタワーCPU Xeon E3-1270V5 3.6GHz ターボ最大4.0GHz（オクタスレッド(８スレッドCPU）搭載メモリ 16GB DDR4 ハードディスク 新品SSD120GB＋HDD500×2(合計1000GB)ドライブ DVDマルチドライブ搭載 (CD/DVD 読込み可能/書込み可能)O S Windows11Pro64Bit（正規認証済み）グラフィックボード Radeon HD 5670接続 Dvi-Dデジタル端子 / HDMI×1 / D-SUB15Pin端子搭載※元々本体に入っていたグラボ、Quadro410 も欲しいようでしたらおまけで差し上げます。付属品ACコード中古USBキーボード中古光学式USBマウスDVI-D→HDMI変換ケーブル★おまけ USB WI-FIアダプター外装の状態は中古品ですので画像10枚目のような擦り傷は筐体にありますが、使用に支障をきたすような大きな凹みや破損はありません保障ですが届いてから3日以内でしたらこちらに瑕疵があった場合は対応させて頂きます。発送はゆうゆうメリカリ便予定です。全国送料無料です。

商品の情報 ブランド ヒューレットパッカード 商品の状態 傷や汚れあり

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