当店だけの限定モデル 未使用タグ付☆Roomy's 胸レースフレアワンピース ピンクベージュMお呼ばれ ドレス

ブランド…Roomy's ルーミーズ

【極美品】 concert 高級スパンコール 変形デザイナーズロングドレスワンピ

未使用タグ付

売り切れ必至♡ドレス

定価…19,800円

Genet Vivian【ジェネビビアン】ドレス 半額以下!



DEA.ドレス

サイズ…Mサイズ

niana ロペピクニック 結婚式 二次会 ドレス プリーツ レース

平置き採寸

タダシショージ/タダシショウジ/スパンコールラインスリットロングドレス/超美品

身幅 38cm

東京ソワールマリココウガ ドレス 38 美品

着丈 93cm

(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ❤︎na様 31日までお取り置き

素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。

ゆ☺︎様専用



新作andressアンドレス

ウエスト後ろ部分はゴムが入っていますので、すっきり美ラインで着ていただけます。

総レースフェザー刺繍柄フレア袖ワンピース美脚効果ドレス結婚式 パーティードレス



23815 Angel R バストサイドビジューツィードミニキャバドレス

カラー···ピンクベージュ

RS社製スタンダードドレス

スカート丈···ひざ丈

06T165☆ AIMER 総柄 花柄 レース ロング丈 ドレス ワンピース M

袖丈···袖なし

an ツイード ミニドレス

スカートシルエット···フレア

GIRL Dress for now プリーツパーティードレス 大きいサイズ



フォーマルドレス・結婚式・party

未使用タグ付きですが、自宅保管品ですのでご理解の程よろしくお願い致します。

イルマ IRMA sugar シュガー キャバドレス ブラック 黒 ドレス



3/20まで!【匿名発送】Angel R*ホルダーネック/ビジュー/ロングドレス

こちらは、ワンピースのみの出品です。

社交ダンス スタンダード用ドレス

画像で合わせましたフレアボレロ(MIIA)は、別に出品しています。

ERUKEI エルケイ キャバドレス ワンピース ケミカルレース ラメ 膝丈



新品未使用 TWEED カラードレス 11号

セットでご購入希望の場合は、購入前にコメント下さい。

FOXEY フォクシー 高級 ドレス ワンピース

気持ち程度ですが、お値下げ致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルーミーズ 商品の状態 新品、未使用

ブランド…Roomy's ルーミーズ未使用タグ付 定価…19,800円サイズ…Mサイズ平置き採寸身幅 38cm着丈 93cm素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。ウエスト後ろ部分はゴムが入っていますので、すっきり美ラインで着ていただけます。カラー···ピンクベージュスカート丈···ひざ丈袖丈···袖なしスカートシルエット···フレア未使用タグ付きですが、自宅保管品ですのでご理解の程よろしくお願い致します。こちらは、ワンピースのみの出品です。画像で合わせましたフレアボレロ(MIIA)は、別に出品しています。セットでご購入希望の場合は、購入前にコメント下さい。気持ち程度ですが、お値下げ致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルーミーズ 商品の状態 新品、未使用

美品❣️フォーマルドレス 花柄 結婚式 二次会 ワンピース ドレス【SANS FLN】ドレスワンピース 刺繍 M ブルー【新品未使用】セルフポートレート ニットドレス (M) ブラック パーティーleja 2wayオフショルダーパフスリーブワッフル生地マーメイドワンピース早い者勝ち❤️期間限定出品‼️新品タグC.R.E.A.M背中×ウエスト開きFヒコルヒラー ドレスエンジェルアール ドレス キャバ 新作【希少◎】 Chloe シルク100% 総柄デザインワンピース パーティードレスAndy アンディグラマラス 長袖 ミニドレス ワンピース完売品【Angel R/エンジェルアール】フラワー刺繍/ キャバドレス 白