ふるさと納税 ジョジョの奇妙な冒険　ほぼ全巻　文庫版　1部〜7部　死刑執行中　SBR14巻無し 少年漫画

【スティールボールランの14巻がありません】

【全部で66巻】です。

内訳は

1〜6部(全50巻)+スティールボールラン1〜13巻、15巻、16巻と死刑執行中脱獄進行中です。

よく見ないとわからないですが、スティールボールラン1巻の最後の方のページに折れがあります。印刷・製本する時についたものだと思います。【画像4枚目】

死刑執行中脱獄進行中は新品を購入して、パラパラと一回読んだだけ綺麗です。

他は全部中古で入手しました。細かい傷や擦れなどがある可能性があります。

値下げ不可、バラ売り不可、即購入OKでお願い致します。

他にも漫画を出品しており、セット購入で【送料+少し値引き】させて頂きます。気軽にお声がけください。

焼けや黄ばみの状態は画像2.3枚目をご覧ください。

「ジョジョの奇妙な冒険 1」

荒木 飛呂彦

定価: ¥ 571

#荒木飛呂彦 #荒木_飛呂彦 #本 #コミック/コミック

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

