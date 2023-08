お得なフォロー割り実施中

MARMOT 90’s 700fill Down Jacket

90’s Marmot 700fill パワーグースダウンジャケットになります。

グースダウンでしっかり詰まった防寒もバッチリのボリューム感ありのアイテム。

裾はドローコードで絞れて、着丈短めのgoodシルエットになります。

去年から大流行の黒のダウンジャケット。

その中でもナインティーズのマーモットはノースフェイスなどと違い人と被りにくいのでオススメ◎

来年はまたさらに値段向上が期待できますが、冬の終わりのスペシャル価格で販売しています!

Color: Black

Condition: Aランク

Sランク:新品同様のとてもキレイな商品

Aランク:使用感はあるが目立つダメージのないキレイな商品

Bランク:生活傷などがあり使用感のある商品

Cランク:目立つキズ•汚れなどがあり使用感の強い商品

‥‥‥‥‥‥‥‥

Size:S

着丈 :69cm

身幅 :54cm

(平置き採寸)

‥‥‥‥‥‥‥‥

#marmot

#ダウンジャケット

#90s

80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パンツ、スウェットやアウターを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、ストリートファッション、スポーツミックス、ビッグシルエットが好きな方におすすめです。

その他同系統のアイテムを更新中!

フォローお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーモット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

