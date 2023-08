全部木製トーマスシリーズの物になります。

トーマスの収納BOX付きです。

写真に写ってないのですが、赤いフタあります。

フタは使用してなかったので美品だと思います。

全て使用感ありますが、まだまだ使えます。

電池入れて音がなる物もあります。

10年位前の物なので希少だと思います。

売り切りたいのでバラ売り不可でお願いします。

おまけでトーマス木製レールコレクションの本お付けします。

木製なのでかなり重く、送料かなりかかってしまうので、千葉県内で手渡し可能な方は2000円引きさせていただきますのでコメント下さい。

【内容】

トーマス

パーシー2種類

ジェームス

ハロルド

テレンス

バッシュ

オリバー

キャプテン

フリン

キャサリン

ディーゼル10ヒロ

ベル

マービス

フェルディナンド

ダート

雪だるま

グレインカー(とうもろこし)

カーゴカー×3

積荷×3

バースデー(裏記名シール有りなので塗りつぶしてになります。)

汽車(牽引車、積荷含む)×29

【拡張レール】

スロープレール×6

直線レール(20cm)×2

直線レール(15cm)×4

直線レール(10cm)×2

アダプター線路(凸凹)×4

アダプター線路(凸凸)×2

終点×1

曲線レール(17cm)×5

曲線レール(9cm)×38

スロープレール台×2

ターンアウトレール(17cm)×1

ターンアウトレール(9cm)2種×3ずつ

きかんこ複線レール×3

標識×1

他に

給水塔、鉱山トンネル、トンネル、ログローダー、転車台など写真に写っている物全てです。

木製トーマス

ラーニングカーブ社

フィッシャープライス社

マテル社

商品の情報 ブランド フィッシャープライス 商品の状態 傷や汚れあり

