Capulette / カプレット Velvet venetian shoes

新品未使用品をこちらで譲っていただきましたが

サイズが小さかった為どなたかサイズが合う方に。

普段25センチですが

少し小さいです。試着のみです。

24.5センチ〜25センチの方に。

フランスの女性デザイナーが手掛けるシューズブランド。パリの著名な百貨店でも取り扱いが始まっております。ベネチアンシューズと言われる伝統的なデザインを踏襲しつつ現代的なフォルム、素材感でどんなスタイルにもマッチします。

これからの季節、素足で履くのにもおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 新品、未使用

