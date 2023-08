【お気にいる】 BTS MAGIC ジミン マジショ SHOPトレカ アイドル

プロフィール必ずお読み下さい。

Lilかんさい 大西風雅くん グッズ

他サイトでも出品していますので

ご購入前に必ずコメントお願い致します。

BTS 2019 MUSTER

[ MAGIC SHOP ] マジショ

日本公演

DVD 公式トレカ

ジミン

防水、折曲防止加工をしての発送です。

スリーブなどご希望の際は必ずコメントお願い致します。

大切に保管していたため状態は綺麗ですが、

一度人手に渡り自宅保管であることをご了承の上ご購入ください。

神経質なお方は、ご遠慮下さい。

未使用品でも

自宅保存ですので

神経質な方はご遠慮下さい。

DVDも別に出品しております!

何かあればコメントお願い致します。

#RM

#ナムジュン

#ナム

#シュガ

#SUGA

#ユンギ

#ホソク

#ホビ

#JHOPE

#JIN

#ジン

#JIMIN

#ジミン

#テヒョン

#V

#テテ

#ジョングク

#グク

#jungkook

#BTS

#BT21

BTS BT21 防弾少年団

RM ナムジュン

JIN ジン

SUGA シュガ ユンギ ミンユンギ

J-HOPE ホビ ホソク

ジミン JIMIN

テヒョン V テテ

ジョングク JK グク

2019 MUSTER マスター

MAGIC SHOP マジショ

MAGICSHOP

日本 千葉 大阪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

