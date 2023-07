【アイテム】

【アイテム】KUSTOMSTYLEカスタムスタイルメンズジャケットブルゾンアウタースタジャンリバーシブルリバーシブルジャケット刺繍 金刺繍古着オシャレ素材 綿100%【カラー】ブラック 黒グリーン 緑【サイズ】サイズM身幅53㎝着丈64.5㎝裄丈73㎝(袖から襟まで)平置き実寸素人採寸のタメ若干の誤差はご了承下さい。【状態】USED品ですが、目立ったダメージはなくまだまだ着用していただける商品です。【購入元】日本流通自主管理協会(AACD)ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。【配送】配送はスピーディーに行います。水濡れ防止は確実に行い、丁寧な梱包を心がけています。※USDE品の特性上傷や汚れ等ある場合がございます。USED品にご理解ある方のご購入をお願いします。※古物商許可証修取得済みですので安心してご購入下さい。※即購入大歓迎。※値下げ交渉も大歓迎です。希望額をコメントにてよろしくお願いします。※その他気になる事があれば気軽にコメントして下さい。

