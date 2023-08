Thunder Roundneck Jacket

商品型番 NY82213

人気モデル/シリーズ

THE NORTH FACE ノースフェイス

サンダーラウンドネックジャケット

ダウンと化繊わたの軽量ハイブリッドダウンのジャケット。重ね着をしたときに首周りがすっきり見えるラウンドネックです。

<表地>PERTEX Quantum ECO(ナイロン100%)<中わた>HYBRID CLEANDOWN 光電子 PRO(ダウン54%、ポリエステル40%、フェザー6%)

<裏地>PERTEX Quantum ECO(ナイロン100%)

ダウンと化繊を半分ずつ使用したハイブリッドダウン/ファスナー付きハンドウォーマーポケット/左胸内ポケットパッカブル仕様

カラー BLACK 黒

サイズ XL

着丈68

身幅57

肩幅49

袖丈67

裾幅51

袖口幅10

2年前に購入して、2、3回着用しただけなので、比較的に綺麗な状態です。特に汚れやダメージはありません。とはいえ、中古品であることはご理解願います。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

