RUN OF

DEEP SEA

サイズ42.5

2020年1月のPITTI UOMOにてデビュー。

PITTI UOMOでRUN OFのブースは世界各国のバイヤー、メディア関係者で溢れかえ大注目される。

デザイナー Matteo Ciuti (マッテオ・シウッティ) ニックネーム MC

2020FW世界各国と同時に日本初上陸

100% made in Italy

Made with Italian heart

会社BOEMOS社 1961年に設立。

RUN OFは国際的な現代文化のイタリアブランドです。創造性、好奇心が洗礼されたデザイン。全世界のあらゆる物から、インスピレーションを受け様々な素材をスニーカーに落とし込んでいます。品質 設計 革新 原料 技術 全てに最善を尽くしmade in Italyで最高品質を生産する。様々なブランドシューズを製造しているBOEMOS社です。

朝倉未来 選手愛用ブランド

参考サイズ

39・24.5cm-25.0cm

40・25.5cm-26.0cm

41 ・26.5cm-27.0cm

42・27.5cm-28.0cm

43・28.5cm-29.0cm

44・29.0cm-29.5cm

ラン

ランオブ

商品の情報 商品のサイズ 28cm 商品の状態 新品、未使用

RUN OFスニーカーDEEP SEAサイズ42.52020年1月のPITTI UOMOにてデビュー。PITTI UOMOでRUN OFのブースは世界各国のバイヤー、メディア関係者で溢れかえ大注目される。デザイナー Matteo Ciuti (マッテオ・シウッティ) ニックネーム MC2020FW世界各国と同時に日本初上陸100% made in ItalyMade with Italian heart会社BOEMOS社 1961年に設立。RUN OFは国際的な現代文化のイタリアブランドです。創造性、好奇心が洗礼されたデザイン。全世界のあらゆる物から、インスピレーションを受け様々な素材をスニーカーに落とし込んでいます。品質 設計 革新 原料 技術 全てに最善を尽くしmade in Italyで最高品質を生産する。様々なブランドシューズを製造しているBOEMOS社です。朝倉未来 選手愛用ブランド参考サイズ39・24.5cm-25.0cm40・25.5cm-26.0cm41 ・26.5cm-27.0cm42・27.5cm-28.0cm43・28.5cm-29.0cm44・29.0cm-29.5cmランランオブ

