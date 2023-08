【在庫処分大特価!!】 ナイキ ウィメンズ エアマックス 90 SE "パッチワーク" 26.0 スニーカー

メーカー:NIKE ナイキ

品名:ナイキ ウィメンズ エア マックス 90 SE "パッチワーク"

Nike WMNS Air Max 90 SE "Patchwork"

品番:DH5075-100

サイズ:26cm

状態:新品未使用タグ付き

ウィメンズサイズになりますので

メンズの方は25.5ぐらいのサイズになります。

箱をご希望でしたらプラス200円でおつけさせていただきます。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

