www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
3月頃購入しました、
VANS バンズ 50周年記念 USA製ヴィンテージ風オールドスクールUS8.5
何回か履いており使用感ありです。
新品 VANS アナハイムファクトリー ハーフキャブ 33DX 黒 26.5㎝
Nike Air Force 1 Low × UNDERCOVER
箱はありません。
new balance WR993BK
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
サロモン
商品の状態
やや傷や汚れあり
ナイキ コービー4 プロトロ UNDEFEATED SUNS
新品 英国製 M991LCS US10 28cm ニューバランス イギリス
【26.5cm】NIKE DUNK HIGH CHAMPIONSHIP NAVY
ナイキ エアヴェイパーマックス オフホワイト us9.5 最終値引き
NIKE W CORTEZ PRM ”TRIPLE BLACK” 28.5cm
3月頃購入しました、何回か履いており使用感ありです。箱はありません。
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
サロモン
商品の状態
やや傷や汚れあり
上質で快適 サロモン xt-6 gtx 27.5cm スニーカー
375
19分钟前
上質で快適 サロモン xt-6 gtx 27.5cm スニーカー
¥
28,300
¥
15,848
(税込) 送料込み
10
10
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
サロモン xt-6 gtx 27.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
e8a77d2
1915
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
上質で快適 サロモン xt-6 gtx 27.5cm スニーカー
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥12,000
¥10,200
NIKE エアジョーダン1 スニーカー
¥30,400
¥17,328
新品❗️NIKE ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ハイ OG
¥45,400
¥24,970
ジョーダン11レトロ(2019)
¥13,000
¥11,050
NIKE AIR MAX 97 PERSIAN VIOLET
¥33,000
¥18,810
popopoppo様専用 M992GG ネイビー24.5㎝
¥14,000
¥11,900
Nike Lebron 12 xii Elite 28cm 美中古品
¥12,600
¥10,710
【早い者勝ち】NIKE ダンク レトロ ブラック×ホワイト パンダ
¥29,000
¥16,240
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG "HYPER ROYAL"
¥15,000
¥12,750
ニューバランス 990 V4 27cm
¥15,000
¥12,750
最終大幅値下げ！NIKE ナイキ
¥37,600
¥21,432
【新品/希少品】ナイキ エアジョーダン1 ハイOG リバースレイニー
¥35,000
¥19,950
NIKE Air Zoom GT Cut 2 Devin Booker P.E.
¥12,000
¥10,200
PHILIPPE MODELメンズスニーカー TROPEZ【未使用品】
¥83,500
¥44,255
DRKSHDW Ramones 42 Rick Owens ラモーンズ
¥22,700
¥12,712
新品 ジョーダン1 G 26.5 トリプルホワイト
¥11,600
¥9,860
NIKE AIR FORCE 1 MID Supreme 29.5cm
¥17,980
¥13,485
【絶版品】マッチボックス 12 BIG BULL 1970年・英国製
¥19,899
¥14,924
北海道コンサドーレ札幌 チャナティップ ユニフォーム、タオルマフラーセット
¥10,800
¥9,180
リッチェル(三和製作所) 隙間家具 収納 マルチストッカー
¥77,700
¥41,181
長沢節 ファッションデッサン画 直筆 一点物 真筆品
¥15,000
¥12,750
ビビアンウェストウッドワンピースサイズ2
ホーム
上質で快適 サロモン xt-6 gtx 27.5cm スニーカー
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.