現品限り一斉値下げ！ タッチ TVシリーズ Blu-ray BOX アニメ

「タッチ TVシリーズ Blu-ray BOX1〈8枚組〉」

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三ツ矢雄二 / 難波圭一 / あだち充

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「タッチ TVシリーズ Blu-ray BOX2〈6枚組〉」

新品ケース収納 仮面ライダーBLACK DVD 全9巻 レンタル使用済み

三ツ矢雄二 / 難波圭一 / あだち充

大空魔竜ガイキング全４巻セット

定価: ￥ 24000

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あだち充原作、今も心に残る大ヒットアニメーション “タッチ"のTVシリーズが、遂に待望のBlu-ray BOXで登場! !

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達也、南、そして和也の夢・甲子園まであと一歩。予選を勝ち抜く達也と、彼を見守る南のさわやかな恋の行方を繊細に描き、あらゆる世代に大きな反響を呼んだ青春ストーリー"タッチ"。 あだち充の代表作として、テレビ放送から四半世紀を超えて今でも絶大な人気を誇る永遠の名作TVシリーズが、リクエストに応えて待望のBlu-ray化! 2ケ月に渡り、2BOXをリリース! いつまでも心に残るストーリー、いきいきと輝きを放つキャラクター。和也、南、達也の青春が鮮やかに甦ります! !

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

「タッチ TVシリーズ Blu-ray BOX1〈8枚組〉」三ツ矢雄二 / 難波圭一 / あだち充定価: ￥ 32000※開封済み未使用です。「タッチ TVシリーズ Blu-ray BOX2〈6枚組〉」三ツ矢雄二 / 難波圭一 / あだち充定価: ￥ 24000※未開封です。あだち充原作、今も心に残る大ヒットアニメーション “タッチ"のTVシリーズが、遂に待望のBlu-ray BOXで登場! ! 達也、南、そして和也の夢・甲子園まであと一歩。予選を勝ち抜く達也と、彼を見守る南のさわやかな恋の行方を繊細に描き、あらゆる世代に大きな反響を呼んだ青春ストーリー"タッチ"。 あだち充の代表作として、テレビ放送から四半世紀を超えて今でも絶大な人気を誇る永遠の名作TVシリーズが、リクエストに応えて待望のBlu-ray化! 2ケ月に渡り、2BOXをリリース! いつまでも心に残るストーリー、いきいきと輝きを放つキャラクター。和也、南、達也の青春が鮮やかに甦ります! ! 【封入特典】ブックレット。カラー/モノラル/スタンダード/2層(BD50D)/全101話/1985年~87年*Blu-ray用にリマスターした素材を使用しております発売・販売元:東宝株式会社 (C)あだち充/小学館・東宝・ADK#三ツ矢雄二 #難波圭一 #あだち充 #CD・DVD #タッチ

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