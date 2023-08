ご覧いただきありがとうございます。

濃紺 !!セルビッジデニム ボタンフライ ストレート W28



2022年にGINZA SIX店にて新品購入した、デンハムのレイザー(W32/L32)のリジットになります。

リジットモデルのため、洗うと5%程度のシュリンク(縮み)します。

身長175cm〜180cmの普通体型の方なら、デンハムらしいシルエットで穿けるサイズ感だと思います。

▼詳細

お店で購入したズボンです、買ったけど着ずに置いてあったので欲しい方どうぞ

・モデル : レイザースリムフィット(カナディアン社デニム)

・定 価 : 38,000円(確か)

・サイズ : W32/L32

・ウエスト: 84cm

・股上: 26cm

・股下: 80cm

・カラー : インディゴ(932)

・原産国 : イタリア(ガンディアーニ社デニム)

・素材 : コットン99% ポリウレタン1%

・状態: 新品

・付属品 : なし

・購入店 : GINZA SIX店

▼概要

定番で1番人気と言われているモデルのレイザー(リジット)です。

脚が長く見え、とてもキレイなシルエットです。

こちらは加工モデルと同時に購入しましたが、しばらく穿く出番が少なく、泣く泣くの出品です。

大切に穿いていただける方にお譲りしたいと考えています。

※新品ですが、一度私の手に渡っているモノなので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみご利用下さい。

その他ご質問などございましたら、

お気軽にお問合せください。

丈...フルレングス

季節感...春, 夏, 秋, 冬

#DENHAM

#デンハム

#RAZOR

#レイザー

#スリムフィット

#デニム

#リジット

#新品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デンハム 商品の状態 新品、未使用

