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【NEW限定品】 ワーク ペインター パンツ Pants Work Painter ワークパンツ/カーゴパンツ

商品の説明

白地のペインターパンツになります。加工ではなくワーカーがリアルでつけたであろうペンキ飛びが抜群の雰囲気で程よく鮮やかなパンチの効いたデザイン。ほどほどにボリュームの出るシルエットでタイトなサイジングのトップスと合わせてAラインで着用したいオススメのワークパンツ。
supreme studded work pant 30 スタッズ　ワークパンツ

デッドストック M51 フィールドパンツ ミリタリー カーゴ M65 60s
表記サイズW30L30
GD222 US ARMY 米軍 アメリカ軍 ベイカーパンツ 70s OG107
ウエスト73cm(Waist)
Polo Ralph Lauren スノーカーゴパンツ スノーカモ
股上30.5cm(Rise)
honey fucking duon カーゴパンツ
股下71cm(Inseam)
レッドキャップ　red cap PC20 tatoo studio yamada
わたり幅27.5cm(Thigh Width)
最終値下げ　50s adolphe lafont ブラックモールスキン パンツ
すそ幅21cm(Hem Width)
JULIUS 23PS leaked; ディメンショナルスキニーカーゴパンツ
#dameyo31
テンダーロイン BDP ピケ ワークパンツ ネイビー サイズM 大きめ
手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。
ennoyとスタイリスト私物 シャカシャカ23 パンツ
出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。
バレンシアガ 22AWキックカーゴパンツ
上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。
リックオウエンス Rickowens 20ss トーマスジョガー 48

USA製　Carhartt double knee painter pants
#古着#ビンテージ #ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター #カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス

【STUSSY】RIPSTOP SURPLUS CARGO

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態やや傷や汚れあり

フランス軍　M52 チノ　35サイズ　実物

THE NORTH FACE PURPLE LABEL pants

【デッドストック】フランス軍 M47 カーゴパンツ サイズ35 実物 紙タグ付き

スウェットパンツ/スタッズ/ロゴプリント/ステンシル

Off-White オフホワイト ナイロンパンツ

未使用 Supreme Warm Up Pant Mossy Oak Camo

80s Dickies ワークパンツ ブラック W34

【超人気!!】STUSSYステューシー USA製 コットンパンツ ペイント最高

supreme cargo pant シュプリーム カーゴパンツ カモ柄
白地のペインターパンツになります。加工ではなくワーカーがリアルでつけたであろうペンキ飛びが抜群の雰囲気で程よく鮮やかなパンチの効いたデザイン。ほどほどにボリュームの出るシルエットでタイトなサイジングのトップスと合わせてAラインで着用したいオススメのワークパンツ。表記サイズW30L30ウエスト73cm(Waist)股上30.5cm(Rise)股下71cm(Inseam)わたり幅27.5cm(Thigh Width)すそ幅21cm(Hem Width)#dameyo31手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ #ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター #カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス

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商品のサイズM
商品の状態やや傷や汚れあり

【NEW限定品】 ワーク ペインター パンツ Pants Work Painter ワークパンツ/カーゴパンツ

52分钟前

【NEW限定品】 ワーク ペインター パンツ Pants Work Painter ワークパンツ/カーゴパンツ

¥10,200 ¥8,670

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