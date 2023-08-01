【NEW限定品】 ワーク ペインター パンツ Pants Work Painter ワークパンツ/カーゴパンツ

白地のペインターパンツになります。加工ではなくワーカーがリアルでつけたであろうペンキ飛びが抜群の雰囲気で程よく鮮やかなパンチの効いたデザイン。ほどほどにボリュームの出るシルエットでタイトなサイジングのトップスと合わせてAラインで着用したいオススメのワークパンツ。

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デッドストック M51 フィールドパンツ ミリタリー カーゴ M65 60s

表記サイズW30L30

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ウエスト73cm(Waist)

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股上30.5cm(Rise)

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股下71cm(Inseam)

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わたり幅27.5cm(Thigh Width)

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すそ幅21cm(Hem Width)

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テンダーロイン BDP ピケ ワークパンツ ネイビー サイズM 大きめ

手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。

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出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。

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上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。

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USA製 Carhartt double knee painter pants

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

白地のペインターパンツになります。加工ではなくワーカーがリアルでつけたであろうペンキ飛びが抜群の雰囲気で程よく鮮やかなパンチの効いたデザイン。ほどほどにボリュームの出るシルエットでタイトなサイジングのトップスと合わせてAラインで着用したいオススメのワークパンツ。表記サイズW30L30ウエスト73cm(Waist)股上30.5cm(Rise)股下71cm(Inseam)わたり幅27.5cm(Thigh Width)すそ幅21cm(Hem Width)#dameyo31手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ #ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター #カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

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