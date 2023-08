爆買い！ ヒロアカ 僕のヒーローアカデミア ワーコレ ワールドコレクタブルフィギュアセット コミック/アニメ

僕のヒーローアカデミア ワールドコレクタブルフィギュアの17体セットになります。

● vol.1

··· 麗日お茶子

● vol.2

··· 八百万百

● vol.3

··· 切島鋭児郎、耳郎響香

● vol.5

··· 波動ねじれ

● vol.6

··· オーバーホール、死柄木弔、荼毘

● vol.7

··· オーバーホール

● vol.8

··· 爆豪勝己、轟焦凍、夜嵐イザナ、現見ケミィ、肉倉精児、ギャングオルカ

● THE MOVIE ヒーローズ:ライジング

··· 轟焦凍、ナイン

すべて箱無しです。

フィギュアケースに入れて保管しておりましたので、比較的状態良好かと思います。

送料無料、即購入OKです。

※※※※まとめ買い割引でお得に!!※※※※

他出品中の商品もございますので、ご確認頂けますと幸いです。

【確認手順】

① 以下リンクをクリック

#中田さんの商品一覧

② リンク先画面の左上『販売中のみ表示』にチェックを入れる。

まとめ買いご希望の方はお気軽にコメント下さいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

