GRACE CONTINENTAL

【商品】

コーデュロイタイトスカート

【サイズ】36

ウエスト67.6 ヒップ92.8

スカート丈77.0

【色】ベージュ系 画像1-6枚目

【状態】1回短時間着用のみ。

【定価】25,300円

※大幅断捨離のためオンワード(組曲)の服、大量出品中!!

→ #shopレイン_組曲

⚫過去に出品した服、大変満足頂いております。評価参照下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

太畝のコーデュロイ素材で仕上げた、ベーシックな膝下丈のスカート。

ビッグポケットを添えて、ほんのりカジュアルなムードに仕上げました。

フロントにスリットを施した、足さばきが良い点も魅力です。

コーデュロイならではの暖かみのある表情が、ぐっとシーズンスタイルを楽しめるポイント。

#グレースコンチネンタル

#GRACECONTINENTAL

#スカート

#オンワード

#スナイデル

#くみきょく

#23区

#icb

#anysis

#自由区

#ONWARD

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GRACE CONTINENTAL【商品】コーデュロイタイトスカート【サイズ】36ウエスト67.6 ヒップ92.8スカート丈77.0【色】ベージュ系 画像1-6枚目【状態】1回短時間着用のみ。【定価】25,300円※大幅断捨離のためオンワード(組曲)の服、大量出品中!!→ #shopレイン_組曲⚫過去に出品した服、大変満足頂いております。評価参照下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーー太畝のコーデュロイ素材で仕上げた、ベーシックな膝下丈のスカート。ビッグポケットを添えて、ほんのりカジュアルなムードに仕上げました。フロントにスリットを施した、足さばきが良い点も魅力です。コーデュロイならではの暖かみのある表情が、ぐっとシーズンスタイルを楽しめるポイント。#グレースコンチネンタル#GRACECONTINENTAL#スカート#オンワード#スナイデル#くみきょく#23区#icb#anysis#自由区#ONWARD

