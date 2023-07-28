最安挑戦！ ✨美品✨ フェラガモ フラワーヒール リボン パンプス ワインレッド 5.5 ハイヒール/パンプス

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クリスチャンルブタン サイズ表記「36 1/2」 23.5センチ ブラック

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⭐CHANEL ネイビーパンプスロゴ入り 39

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CHRISTIAN LOUBOUTIN オープントゥサンダル希少品

--基本情報--

ルブタン パンプス 新品



美品 エミリーテンプルキュート リボンストラップシューズ 靴 ブラウン 茶

◯ブランド

シャネル 22.5㎝ 232B ココマーク チェーン レザー ショートブーツ

Salvatore Ferragamo

AUTTAA パンプス

サルヴァトーレ フェラガモ

✤ダイアナ DIANA パールバックル パンプス ✤23.5cm✤



【yuko imanishi】37 スクエアトゥパンプス 一度着用のみ

◯カラー

ルブタン エナメルパンプス 38.5 日本サイズ25.5cm

ワインレッド レッド 赤

未使用レーザーサンダル ベージュ・ゴールド マイケル コース



ワノナノwanonano 花柄モチーフプリントパンプス ベージュ 25.5卑弥呼



イヴサンローラン/チャンキーヒールアンクルストラップ

◯表記サイズ

MIUMIUのパンプス 試着のみ

5 2/1D

miu miu エナメルヒール ヒールキラキラ

(日本サイズ23cm前後)

ミュウミュウ レディース アンクルストラップ パテントレザー ハイヒール 黒



ダイアナ グリッターパンプス 24cm ブライダルシューズ

◯ヒールの高さ

ルイヴィトン パンプス 36.5

5cm

新品 プラダ パンプス オープントゥ ブラック スエード



メゾンマルジェラ タビシューズ

〇幅

バルダン BALDAN パンプス 36 新品未使用

8cm

ジミーチュウ サイズ表記「36 1/2」23.5センチ ブラックレザー スタッズ



最終値下げ☆セルジオロッシ ピンヒールパンプス

◯素材

OHGA ROUND BIJOU オーガ

スエード スウェード

値下げ☆トリーバーチ パンプス 靴 ウェッジソール 24cm



OHGA T-ANKLE ブラック サイズ22.5

◯付属品

【未使用】ペリーコ PELLICO パンプス ANDREA グレー

パンプスのみ

b376 CELINEセリーヌ ブラック バレエパンプス メジャー採寸24㎝ 靴



☆人気商品☆ペリーコ アネッリ 38.5 スエード ヒール パンプス ベージュ

◯ポイント

GIUSEPPI ZANOTTI

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マルジェラ 足袋 ストラップ アンクルストラップ パンプス 36



DIANA 夏パンプス

◯購入先

フェラガモ★ヴァリナ★レッド

大手ブランド買取店にて購入致しました。

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全ての商品は真贋済みの正規品でございます✩.*˚

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--商品の状態--

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使用感少なく綺麗なお品です♡

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アウトソールやヒールの擦り減りも少なく、大きなダメージはございません^ ^

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まだまだ長く上品にご愛用いただける一足です♡

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クリスチャンルブタン サンダル ハイヒール パンプス オープントゥ 極美品

完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。゜(゜´ω`゜)゜。

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商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある中から当shopをご覧いただきありがとうございます(^-^)/*・*:.。..♡*.。.:*・即購入大歓迎*・*:.。..♡*.。.:*・--基本情報--◯ブランド Salvatore Ferragamoサルヴァトーレ フェラガモ◯カラー ワインレッド レッド 赤◯表記サイズ 5 2/1D(日本サイズ23cm前後)◯ヒールの高さ 5cm〇幅 8cm◯素材スエード スウェード ◯付属品パンプスのみ◯ポイントヴァラリボン フラワーヒール ミドルヒール 希少 激レア 人気モデル 冠婚葬祭 パーティー フォーマル ビジネス ヒール ◯購入先大手ブランド買取店にて購入致しました。全ての商品は真贋済みの正規品でございます✩.*˚--商品の状態--使用感少なく綺麗なお品です♡アウトソールやヒールの擦り減りも少なく、大きなダメージはございません^ ^まだまだ長く上品にご愛用いただける一足です♡⚠︎あくまで中古品です完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。゜(゜´ω`゜)゜。■安心の除菌済み（内側のお掃除 靴底の拭き掃除済み）お悩みや気になる点などございましたら、お気軽にコメントいただけましたら幸いです♡ 他にもパンプス出品中です♡↓ゆっくりご覧下さいませ(^-^)/#Ystoreパンプス同サイズのパンプスはこちらからどうぞ♡↓ #Ystoreパンプス230ジミーチュウ、ダイアナ、クリスチャンルブタン、銀座カネマツ、トリーバーチ、クロエが好きな方にもおすすめです♡*。♡*:.。. *・全商品フォロー割適応*・*:.。..♡*.。.:*・フォロワー割につきましては、購入前にコメントで「フォロー済」とお伝え下さい^ ^フォロワー様限定でお値引き致します♡230314T434378

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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