adidas YeezyBoost750 Light Grey Glow In the Dark

型番: BB1840

#adidas

#Yeezy

#adidasYeezyBoost750LightGreyGlowIntheDark

箱なしです。鑑定サイトで本物の鑑定もらいました。私は鑑定氏ではありませんので、鑑定サイトでの結果がすべてです。年数経過もあるため中古品としてのご理解よろしくお願いします。

取り置き×

良心のある値段交渉はOKです。

写真の追加もできるかぎりします。

購入者が満足できるような取引ができるように心がけます。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

