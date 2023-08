CAPITA ULTRAFEAR JAPAN LTD

153cm

2シーズン使用しました。セカンドボードと併用していました。

ストラクチャー加工があるので春の湿っている雪質でもよく滑ります。

20-21 CAPITA ULTRAFEAR JAPAN LTD 153cm

トップシートとソールに通常使用で生じる傷や汚れ等あります。

画像3枚目にあるキズが目立つキズになります。

画像確認お願いします。

ソール保護の為WAX塗り保管しています。

定価 ¥82,500

メーカー説明

マザーシップの生む最高峰ボードがさらなる進化!DOAのハイエンドモデルとしてDOAと同じ次世代ハイブリッドキャンバーを採用し、パークライディングやジビングでの扱いやすさが抜群。アッシュポップコアという新型コアを投入し、さらなる耐久性と操作性を手に入れた。また従来通りボードセンターを走るチタンプレートが強力な反発を生み、振動吸収のコルクエッジやエッジ際に埋め込まれたケブラー素材がしっかり雪面をとらえ安定感を生んでくれる!ライディング時やジブアイテムへの衝撃を吸収してくれる特殊素材はかなりの耐久性がある。カンタムドライブベースは硬さと強さと速さを完備し、納得のいくソールに仕上がっている。

商品の情報 商品のサイズ 150cm-155cm未満 ブランド キャピタ 商品の状態 傷や汚れあり

