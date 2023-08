ビートルズ

BEATLES

ザ ビートルズ

THE BEATLES

レムコ人形

♣商品

THE BEATTLES

『THE BEATLES-REMCO』

NEMS ENT.LTD.1964

UC.SELTAEP.INC. 正規品

NEMS公認 1964年オリジナル・レムコ人形

※NEMS:BEATLES商標ロゴ版権管理会社

ブライアン・エプスタイン マネージャー

①百貨店用ディスプレイオリジナル人形

〖写真2~4〗

初版硬質プラスチック製品〔頭&体共に硬質/背中刻印微細鮮明〕背中&足裏側比較〖写真左側8,9〗

②レムコ販売人形〔足裏公認刻印〕〖写真5~7〗軟質ゴムレジン製品

③専用箱は旧新2種類8個〖写真10〗

※ニューヨークHENRI BENDEL店舗元管理者が永く所有していたもの。購入:マンハッタンダウンタウン骨董店舗。

♣人形サイズ:各12.0cm

●商品状態

57年もの永き自然経過による多少の劣化がありますが細かく見ても美品に近い部類になるかと思います。髪の毛髪も細かな埋め込み仕立てできれいな状態です。彩色の状態も良く保たれています。

■尚57年の自然経過品ですので完美品をご希望するかたはご遠慮ください

●事前お願い/プロフィール欄の閲覧

●梱包発送

厳重にて宅急便発送いたします。

ビートルズ人形

ビートルズ首振り人形

ビートルズフィギュア

レムコ人形

フィギュア

アート

ソフビ

人形

ドール

ビートルズレコード

ビートルズ楽器

ビートルズアメリカ盤

アップルレコード

ジョンレノンレコード

ポールマッカートニーレコード

ジョージハリスンレコード

ウィズザビートルズ

ミートザビートルズ

マジカルミステリーツアー

アビーロード

イエローサブマリン

リボルバー

アップル

APPLEレコード

アップル CD

ビートルズCD

アメトイ

イエローサブマリンフィギュア

ウィズザビートルズ

ミートザビートルズ

マジカルミステリーツアー

SGT. PEPPER'S

ラバーソウル

レトロ

キューブリック

ベアブリック

メディコムトイ

バルザック

セブンスターズ

メディコムトイ

インディーズトイ

デザイナーズトイ

バウンティーハンター

シークレットベース

kaws カウズ

メディコム トイ

キッドロボット

kidrobot

アベイシングエイプ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

