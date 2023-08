【ブランド】

【ブランド】L'Appartement (アパルトモン)AMERICANA(アメリカーナ)別注ロゴニットFootball T-sh【定価】¥19,800(税込)【カラー】アイボリー【サイズ】F着丈:80裄丈:55身幅:59裾幅:60【素材】再生繊維(リヨセル)73%コットン27%【商品状態】使用感少なく、目立った傷、汚れ、シミ、色あせなどはなく美品です。【発送】1〜2日以内に発送致します。OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。A-11カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋

