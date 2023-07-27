【驚きの値段】 コーチ　リュック　お洒落バックパック　ブラウン　ホワイト　【新品】 リュック/バックパック

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こちらの商品は海外のアウトレット商品になります。商品に完璧を求める方は購入をご遠慮ください。 こちらは正規品のみを販売しておりますため、ご不安な方や疑いを持たれる方は購入をお断りいたします。 ご不安な方は直接、店舗にて手に取って購入いただくことを勧めいたします。
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ご覧いただきありがとうございます。COACH コーチ リュック バックパック ダブルファスナー海外のコーチアウトレットショップにて購入しました。コピー商品は一切取り扱っておりません。確実正規品ですので、安心してご購入下さい。こちらの商品は海外のアウトレット商品になります。商品に完璧を求める方は購入をご遠慮ください。 こちらは正規品のみを販売しておりますため、ご不安な方や疑いを持たれる方は購入をお断りいたします。 ご不安な方は直接、店舗にて手に取って購入いただくことを勧めいたします。COACH コーチ リュック バックパック ダブルファスナー◇新品、未使用【サイズ】 横25cm×高さ33cm×マチ9cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。B5サイズまで収納可能、A4は入りません。【色】ブラウン 、ホワイト【仕様】ダブルファスナー式開閉内側 : ファスナー式ポケット1 オープンポケット2外側 : ファスナー式ポケット1両サイドポケット長さ調節可能ショルダー【素材】PVCコーティング★コメントなし、即購入OK。購入者様優先とさせていただきます。◉土・日曜日及び祝日の発送はお休みになります。NR154