『4年保証』 Raza クーティ　COOTIE House ローファー Shoes スニーカー

クーティ COOTIE Raza House Shoes

アッパーにオリジナルの太畝コーデュロイを使用。 生地の柔らかさと深みのある発色。ルームシューズのようなカジュアルなルックス。裏貼りにはカウレザーを使用しVibramのソールを採用。表記サイズは8

スリッポンタイプのため一般的なサイズより小さめをお選びいただかないと緩い場合があります。】

試着のみ

サイズ…8

カラ-…グレー

素材…コーデュロイ ビブラムソール

付属品…なし

参考価格…¥39600(TAX IN)

カラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド クーティ 商品の状態 未使用に近い

