最大10%OFFクーポン 【新品】yori コットンパフスリーブニット ピンク Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2023SSのyoriのコットンパフスリーブニット ピンクのお色味です。

Webで購入したのですがあまり似合わず、着ていただける方にお譲りできればと思います。

一度開封しておりますが、新品未着用品です。

---

【quality】

表地:綿 50%

ポリエステル 50%

プリーツプリーズ(イッセイミヤケ)のカットソー。明るい絵柄。ほぼ未使用です。



■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

F

着丈 55㎝

身幅 46.5㎝

肩幅 28㎝

袖丈 34.5㎝

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

