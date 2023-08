#ryomeの映画ポスターはこちら

#ryomeの映画ポスターはこちら#ryomeのスタジオジブリポスターはこちら◉即購入OKです。 購入前のコメント無しでご購入いただけます。◉端部シワのあるお品物ですが額装して頂き ますと隠れる部分です。 気になさらない方にはお得に手に取って 頂ける価格設定にしております。◉公開当時から35年以上経過しており、 端部に軽微なシワがあるものの ヴィンテージポスターとしては良い状態です。◉商品状態 画像9、10枚目の通り端部にシワが 点在しております。 ◉出品内容 ♡商品名 となりのトトロ スペイン版 オリジナルポスター ♡サイズ W約68 cm x H約98 cm ♡出品物 ポスターのみ (フレームなし) ♡作品 宮崎駿監督1988年のアニメ映画◉アーティスト情報 宮崎駿さんは風の谷のナウシカやもののけ姫 を制作するなど日本を代表するアニメーション 映画監督です。◉梱包・発送情報 ♡ポスターの検品及び梱包時は、汚れが 付かないよう手袋を使用しております。 ♡筒状に丸めた後、濡れないよう透明ビニール に入れ梱包致します。 ♡送料無料で、メルカリ便匿名発送致します。 ♡ご購入後、24時間以内に発送致します。 ♡ご購入後と発送後は必ずご連絡致します。

