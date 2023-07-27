非売品 ☆新品未使用☆Xperia5II本体SO-52AブルーSONYdocomo5G スマートフォン本体

ドコモで購入したXperia 5 II お色はブルーです。

⚫︎ジャンク品⚫︎iPhone11 パープル 128GB SIMフリー⚫︎

ドコモショップで購入しました、

SIMフリー 美品 iPhone XS 512GB ゴールド 中古本体

新品未使用品ですが、購入時にドコモショップで店員さんにて動作確認を行っています。

大幅交渉可 初代 ROG Fhone ログフォン 512GB ゲーミング

SIMロック解除キーをお付けします。

5/9迄 Xiaomi Redmi 9T カーボングレー 64GB

個人保管の期間がありますので、神経質な方はご購入をお控えください。

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よろしくお願い致します。

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iPhone 8 silver（シルバー） 64GB

購入:一括購入/残債なし

AQUOS sense6s ブラック 64 GB 楽天モバイル SIMフリー

メーカー:docomo

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ネットワーク利用制限:○

OPPO A55s 5G ブラック / 新品・未開封 / 残債なし

製造番号:355748112056234

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【商品説明】

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2020年10月17日発売

iPhone 8 Plus Gold 256 GB Softbank

6.1インチ

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16mm(超広角)：約1220万画素

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Xiaomi Redmi Note 11 ：グラファイトグレー

24mm(標準)：約1220万画素

OPPO Reno9 A ナイトブラック5G SIMフリー 新品、未使用、未開封

指紋認証

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おサイフケータイ対応

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Libero 5GⅢ



☆新品未使用☆Xperia5II本体SO-52AブルーSONYdocomo5G

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グエンザン様専用 iPhone11

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【未開封】iPhone SE (第3世代) スターライト64 GB docomo

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米国版 iPhone SE 第2世代 (SE2) SIMフリー 海外版

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商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

ドコモで購入したXperia 5 II お色はブルーです。ドコモショップで購入しました、新品未使用品ですが、購入時にドコモショップで店員さんにて動作確認を行っています。SIMロック解除キーをお付けします。個人保管の期間がありますので、神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願い致します。購入:一括購入/残債なしメーカー:docomoネットワーク利用制限:○ 製造番号:355748112056234【商品説明】2020年10月17日発売6.1インチ16mm(超広角)：約1220万画素70mm(望遠)：約1220万画素24mm(標準)：約1220万画素指紋認証おサイフケータイ対応耐水・防水nano-SIM#Xperia1Ⅲ#Xperia5Ⅲ#Xperia10Ⅲ#Xperia1Ⅱ#Xperia10Ⅱ

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