愛用 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。

【最終値下げ】Specialized tarmac comp disk 52



BESV PS1 カーボンモノコックフレーム マットブラック 電動自転車

大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。

【大阪南部引取り】ブリヂストン カジュナ cajuna 3段変速付き27インチ



NEST ネスト ロードバイク オルタナ 場所限定 お持ち込み

土日に近所のスーパーへ買物に行くために購入しましたが、ほとんど使うことなく、屋根ありの車庫で保管していました。自転車店で点検済みです。

【値下げ】TREK (トレック) DOMANE AL4DISC



Bianchi ビアンキVIANIRONE7 105 2016年式

購入して5年少し経ちますので、タイヤは汚れがありますが、その他は目立った傷はありません。

ルノー RENAULT PLATINUM LIGHT8



ビアンキ レプレ BIANCHI Lepre ミニベロ 自転車

大阪府藤井寺市で引き取り出来る方でお願いします。

【あっさん様専用】Panasonic 電動アシスト自転車 ビビ



FUJI HELION 2023 44インチ ネイビー フジ ヘリオン 引取可

カラー…モダンブルー

【緊急大幅値下げ】ビンテージロードバイク 横尾双輪館 ホルクス クロモリ

タイヤサイズ…27インチ

dbike HONDA ホンダ 自転車 16インチ 補助輪つき

ギア・変速段数···3段

本日中迄 希少品 STUSSY x HOW I ROLL BMX 20インチ



電動自転車 ヤマハ パスバビーアン 新型 20インチ 12.8ah パワフル 白

#ブリヂストン #BRIDGESTONE #カジュナ #cajuna

商品の情報 ブランド ブリヂストン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。土日に近所のスーパーへ買物に行くために購入しましたが、ほとんど使うことなく、屋根ありの車庫で保管していました。自転車店で点検済みです。購入して5年少し経ちますので、タイヤは汚れがありますが、その他は目立った傷はありません。大阪府藤井寺市で引き取り出来る方でお願いします。カラー…モダンブルータイヤサイズ…27インチギア・変速段数···3段#ブリヂストン #BRIDGESTONE #カジュナ #cajuna

商品の情報 ブランド ブリヂストン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヨツバサイクル14インチ❷5106子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリービアンキ クロスバイク ローマ4 2015年モデル シマノRS21ホイールTrek 20インチ Precaliber 身長114-132cm折りたたみ ブラック自転車 20インチ シマノ 6段変速 カゴ鍵 ライト自転車/本体/メーカー不明/レトロ/ビンテージ/希少/ヴィンテージ/引取り歓迎giant escape Ri 8 内装ギア ディスクブレーキ 引取り限定値下げ⭐︎bridgestone 電動自転車Charge チャージバイク 引き取り限定LEADER®(リーダーバイク) 735TR