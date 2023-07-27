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愛用 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

商品の説明

ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。
【最終値下げ】Specialized tarmac comp disk 52

BESV PS1 カーボンモノコックフレーム マットブラック  電動自転車
大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。
【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ

NEST ネスト ロードバイク オルタナ 場所限定　お持ち込み
土日に近所のスーパーへ買物に行くために購入しましたが、ほとんど使うことなく、屋根ありの車庫で保管していました。自転車店で点検済みです。
【値下げ】TREK (トレック) DOMANE AL4DISC

Bianchi ビアンキVIANIRONE7 105 2016年式
購入して5年少し経ちますので、タイヤは汚れがありますが、その他は目立った傷はありません。
ルノー　RENAULT PLATINUM LIGHT8

ビアンキ　レプレ　BIANCHI　Lepre ミニベロ　自転車
大阪府藤井寺市で引き取り出来る方でお願いします。
【あっさん様専用】Panasonic　電動アシスト自転車　ビビ

FUJI HELION 2023 44インチ ネイビー フジ ヘリオン 引取可
カラー…モダンブルー
【緊急大幅値下げ】ビンテージロードバイク　横尾双輪館　ホルクス　クロモリ
タイヤサイズ…27インチ
dbike　HONDA　ホンダ　自転車　16インチ　補助輪つき
ギア・変速段数···3段
本日中迄 希少品 STUSSY x HOW I ROLL BMX 20インチ

電動自転車　ヤマハ　パスバビーアン　新型　20インチ 12.8ah パワフル　白
#ブリヂストン　#BRIDGESTONE #カジュナ　#cajuna

ヨツバサイクル14インチ

商品の情報

ブランドブリヂストン
商品の状態やや傷や汚れあり

❷5106子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー

ビアンキ　クロスバイク　ローマ4 2015年モデル　シマノRS21ホイール

Trek 20インチ Precaliber 身長114-132cm

折りたたみ ブラック自転車 20インチ シマノ 6段変速　カゴ鍵　ライト

自転車/本体/メーカー不明/レトロ/ビンテージ/希少/ヴィンテージ/引取り歓迎

giant escape Ri 8 内装ギア　ディスクブレーキ　引取り限定

値下げ⭐︎bridgestone 電動自転車

Charge チャージバイク　引き取り限定

LEADER®(リーダーバイク) 735TR
ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。土日に近所のスーパーへ買物に行くために購入しましたが、ほとんど使うことなく、屋根ありの車庫で保管していました。自転車店で点検済みです。購入して5年少し経ちますので、タイヤは汚れがありますが、その他は目立った傷はありません。大阪府藤井寺市で引き取り出来る方でお願いします。カラー…モダンブルータイヤサイズ…27インチギア・変速段数···3段#ブリヂストン　#BRIDGESTONE #カジュナ　#cajuna

商品の情報

ブランドブリヂストン
商品の状態やや傷や汚れあり

愛用 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

57分钟前

愛用 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

¥13,000 ¥11,050

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