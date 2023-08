特売 アディダストレーナー加工 スウェット

カラー···ブラック☆King Gnu(キングヌー)常田大希さんがアディダスのダメージスウェットを着用され人気が爆発‼︎

超希少な両面プリント、ブラック黒カラーのスウェット‼︎胸部分を広く大胆に開けたデザインのためインナーの組み合わせでコーディネートの幅が広がります!!

オーバーサイズに着ていただけます(^^)

※インナーはついてません

●サイズ(cm表記)

L size表記(XL相当)

肩幅 60

身幅 60

袖丈 58

総丈 74

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 傷や汚れあり

