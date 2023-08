メーカー

メーカーTHE NORTH FACE ノースフェイス品名 クライムライトジャケットサイズ Mカラー ブラック品番 NP11503付属のスタッフバッグ付きゴアテックスの薄手ジャケットです。 定番のブラックで着回しがしやすく、これからの雨や台風などの季節には役立つかと思います。写真6枚目、凝視すると裏地の首元周りにうっすらと黄ばみが見られます。 裏地なので着用時は見えません。写真 7枚目、裏地のファスナーの首元あたりに生地のアタリによるテカリが見られます。写真8枚目、腕の袖の裏地に生地のアタリによるテカリが見られます。裏地に使用感が見られるため、安価な価格にて出品しています。 傷やシームテープの剥がれなどはありません。 表地は特に傷や汚れはありません。あくまで中古品であることをご理解頂ける方に、購入をお願いします。薄いので蒸し暑い時期でも羽織りやすく、また付属のスタッフバッグに入れて小さく収納して携帯できるので汎用性が高く、重宝するアイテムです。素材構成20D GORE-TEX Micro Grid Backer 3層-表: 100% ナイロン; 中間層: 100% 合成繊維(ePTFE); 裏: 100% ナイロン説明●ワンハンドアジャスター対応フーデット ●GORE-TEX:防水透湿性、防風性、耐久性に優れ、快適性を実現、高密度に丸編された裏地には極薄で軽量。これまでの3層のGORE-TEXファブリクスに比べ最大10%の軽量化を実現。 ●パック システム:運動性能を優先した「有用な立体裁断」や「切替デザイン」は快適でスムーズなハイクアップ、ストレスのないライディングをサポートし身体への負担を軽減します。 ●防水機能 ●止水ファスナー:新たに開発された日本製のエレメント(務歯)は一つ一つテープに穴開して装着されている為、引抜き強度や滑りに対する強度が高く過酷な環境下での使用を想定しています。 ●ブリザード等から顔面を保護しながら良好な視界を確保するフード。両サイドのストレッチギャザーにより、ヘルメットを装着しファスナーを閉じたままでもフードの脱着が可能です。 カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロンフード···フードあり(取外し不可)季節感···春、夏、秋

