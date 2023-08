OLD STUSSY デニムパンツ w32になります。

デンハム ブラックレーベル 29インチ



fackupclothes washed blackjeans Lサイズ

国内チャプト購入 ユーズド品

VETEMENTS(ヴェトモン)



HYSTERIC GLAMOURスクラッチブーツカットデニム ツギハギパンツ

カラー カーキ系

デニム ジーンズ スキニー 野口強 ヒステリックグラマー HYS マインデニム



[絡繰魂] 龍虎相搏 刺繍 和柄 ジーンズ [10周年記念モデル] P50326

サイズ 32

最終値下げ OLD PARK ウエスタンジーンズ スリム テーパード パンツ



リーバイス501 赤耳 80s

実寸 ウエスト約85cm、股下約81cm、もも幅約32.5cm (股下5cm付近)、裾幅約23cmになります。(素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください)

オーラリー AURALEE SELVEDGE LIGHT DENIM PANTS



STUDIO NICHOLSON Selvedge denim S

MADE IN USA

グッドコンディション!! リーバイス505 usa製 真っ紺 90s



DSQUARED2 ディースクエアード COOL GUY JEANS 42

オールドステューシーのカーキ系のデニムパンツになります。

ksubi “CHITCH EXPOSED CAMO”デニムパンツ



90s levi's silver tab baggy w34 ブラック

フロントはボタンフライになります。

バルマン 28 クラッシュ バイカーデニムパンツ インディゴ



ロンハーマン RonHerman 取扱 ZANEROBE ジョガーパンツ Si0

バックはレザーパッチ仕様となっておりロゴタブが付属しております。

新品未使用 RESOLUTE リゾルト 711 W34 L30



TFOA ×レグルス ホワイトデニムパンツ

ポケットの内布はリップストップになっております。

Levi's 501 66前期 神サイズ デッド おろし 1ウォッシュ



最安値【TRIPP NYC】strap on zip off pants

当時あまり履かなかったので年代物のユーズド品としては状態は良好かと思いますが、画像のようにボタンフライや腿らへんにデニムならではの多少のアタリやスレ等はございますのでご了承頂けます方のみご購入下さいませ。

DOLCE&GABBANA SLIM 黒 ダメージデザインデニム



【新品タグ付き】DIESEL D-AMNY バイカースキニーデニム

品質タグが紺タグのアメリカ製ですので90年代後半から2000年初頭のモデルだったと思います。

TORNADO MART - Flare Denim Pants



00s 極太 スクールオブハードノックス ワイド デニム バギーパンツ ショーツ

状態等は画像よりご判断頂き、ご不明な点や少しでも気になる点はご購入前に必ずご質問くださいませ。

amiri mx1 30 美品 デニム ジーンズ



売約中

以上年代物のユーズド品としては個人主観では状態は良好な部類かと思いますが、あくまで20年以上前のユーズド品という事にご理解ご了承頂き、上記の説明以外にも汚れや傷等見落としている場合がございますので、新品や完璧な物をお求めの方はご購入はお控え頂けましたら幸いでございます。

80's Levi'501 赤耳 USA製 リーバイス501 内股シングル



30 UNDERCOVER Levis ハイブリッドデニムスウェットパンツ ②

お値下げには対応致し兼ねます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OLD STUSSY デニムパンツ w32になります。国内チャプト購入 ユーズド品カラー カーキ系サイズ 32実寸 ウエスト約85cm、股下約81cm、もも幅約32.5cm (股下5cm付近)、裾幅約23cmになります。(素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください)MADE IN USAオールドステューシーのカーキ系のデニムパンツになります。フロントはボタンフライになります。バックはレザーパッチ仕様となっておりロゴタブが付属しております。ポケットの内布はリップストップになっております。当時あまり履かなかったので年代物のユーズド品としては状態は良好かと思いますが、画像のようにボタンフライや腿らへんにデニムならではの多少のアタリやスレ等はございますのでご了承頂けます方のみご購入下さいませ。品質タグが紺タグのアメリカ製ですので90年代後半から2000年初頭のモデルだったと思います。状態等は画像よりご判断頂き、ご不明な点や少しでも気になる点はご購入前に必ずご質問くださいませ。以上年代物のユーズド品としては個人主観では状態は良好な部類かと思いますが、あくまで20年以上前のユーズド品という事にご理解ご了承頂き、上記の説明以外にも汚れや傷等見落としている場合がございますので、新品や完璧な物をお求めの方はご購入はお控え頂けましたら幸いでございます。お値下げには対応致し兼ねます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Lee フレアデニム ジーンズ ブーツカット ヴィンテージ Y2K グランジボリスビジャンサベリBORIS BIDJAN SABERI ペイントパンツTORAMAROSSA トラマロッサ レオナルド ブラック 34ディースクエアード デニム サイズ50SAINT LAURENT PARIS エディスリマン スキニーデニム名作 02aw UNDERCOVER スウェット切替デニム 魔女期 アーカイブ【即完品】ttt Organic Cotton Denim Wide PantsCIVARIZE サスペンダーボンテージスキニーパンツ