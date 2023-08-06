クリスマス特集2022 マキタ　36V　リチウムイオン電池　BL3626専用　充電器　DC36RA 工具/メンテナンス

単相交流50/60Hz共用電圧100V

マキタ 40V 充電式インパクトドライバ TD001

実用充電：約22分

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36V

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BL.3626(専用）※BL.3622Aには使用できません。

【未開封】HiKOKI マルチボルト36V コードレスインパクトドライバ ー



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※商品にご理解ある方のみ購入お願いします。

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ほとんど使っておりませんが

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自宅保存にご理解ある方のみ

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よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

単相交流50/60Hz共用電圧100V実用充電：約22分36VBL.3626(専用）※BL.3622Aには使用できません。※商品にご理解ある方のみ購入お願いします。ほとんど使っておりませんが自宅保存にご理解ある方のみよろしくお願いします。

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