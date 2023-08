売上実績NO.1 story The of 雑誌 （１９８２）スキンヘッド、パンクス Oi アート/エンタメ/ホビー

私のプロフィールを熟読し、購入前にメッセージを必ず入れてくださるようお願いします。

'The Story of Oi_A NEW FROM THE DEAD END OF THE STREET'

1982年出版 経年劣化による汚れ、シワ、オレ、スレは念頭に置いてお買い上げください。希少で海外では高値で取引されている雑誌です。

A rare skinhead/oi/punks related mag from 1982 England.

Please message me first before purchasing. There might be some scuffs,wrinkles, ring wears etc on the cover and pages as well. Please take a look the photos carefully before purchasing. Thank you.

#skinheads #ukpunks #psychobilly #oi #rocknroll #1980s #cockney #sham69 #garybushell #garyjohnson #zine #uk1980s #theborstalbreakout

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

