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とっておきし新春福袋 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

商品の説明

ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。
自転車/本体/メーカー不明/レトロ/ビンテージ/希少/ヴィンテージ/引取り歓迎

giant escape Ri 8 内装ギア　ディスクブレーキ　引取り限定
大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。
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タイヤサイズ…27インチ
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#ブリヂストン　#BRIDGESTONE #カジュナ　#cajuna

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商品の情報

ブランドブリヂストン
商品の状態やや傷や汚れあり

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ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。土日に近所のスーパーへ買物に行くために購入しましたが、ほとんど使うことなく、屋根ありの車庫で保管していました。自転車店で点検済みです。購入して5年少し経ちますので、タイヤは汚れがありますが、その他は目立った傷はありません。大阪府藤井寺市で引き取り出来る方でお願いします。カラー…モダンブルータイヤサイズ…27インチギア・変速段数···3段#ブリヂストン　#BRIDGESTONE #カジュナ　#cajuna

商品の情報

ブランドブリヂストン
商品の状態やや傷や汚れあり

とっておきし新春福袋 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

55分钟前

とっておきし新春福袋 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

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