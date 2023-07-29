とっておきし新春福袋 【大阪南部引取り】ブリヂストン　カジュナ　cajuna 3段変速付き27インチ 自転車本体

ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。

自転車/本体/メーカー不明/レトロ/ビンテージ/希少/ヴィンテージ/引取り歓迎



giant escape Ri 8 内装ギア ディスクブレーキ 引取り限定

大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。

値下げ⭐︎bridgestone 電動自転車



Charge チャージバイク 引き取り限定

土日に近所のスーパーへ買物に行くために購入しましたが、ほとんど使うことなく、屋根ありの車庫で保管していました。自転車店で点検済みです。

LEADER®(リーダーバイク) 735TR



【Souri Kasuga 様専用】DAYTONA DE01(フェンダー付き)

購入して5年少し経ちますので、タイヤは汚れがありますが、その他は目立った傷はありません。

Panasonic 折りたたみ自転車 軽量11kg IJの熊様専用



【購入前に連絡下さい】FUJI roubaix2.0 2011年型 完成車

大阪府藤井寺市で引き取り出来る方でお願いします。

未使用品 【A-BIKE】エーバイク レッド シティサイクル ノーパンクタイヤ



富士タラワマウンテンバイク

カラー…モダンブルー

ライラック様専用

タイヤサイズ…27インチ

☆ 5428子供乗せ電動アシスト自転車ヤマハ3人乗り対応20インチ

ギア・変速段数···3段

しんしん様専用!限定車 ホンダ ラクーンコンポ ブラックリミテッド



スペシャライズド アレースプリント 52フレームセット

#ブリヂストン #BRIDGESTONE #カジュナ #cajuna

商品の情報 ブランド ブリヂストン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブリヂストンのカジュナ（cajuna）3段変速付き、27インチモデルです。大きく可愛い前カゴ、荷台まで可愛く女子高生やおしゃれなOL、主婦にピッタリの可愛いデザインです。土日に近所のスーパーへ買物に行くために購入しましたが、ほとんど使うことなく、屋根ありの車庫で保管していました。自転車店で点検済みです。購入して5年少し経ちますので、タイヤは汚れがありますが、その他は目立った傷はありません。大阪府藤井寺市で引き取り出来る方でお願いします。カラー…モダンブルータイヤサイズ…27インチギア・変速段数···3段#ブリヂストン #BRIDGESTONE #カジュナ #cajuna

商品の情報 ブランド ブリヂストン 商品の状態 やや傷や汚れあり

REI Co-op Cycles Kids' Bike 16インチ キッズバイクダホンK3 3段変速 折りたたみ自転車グラベルロード メリダ サイレックス200☆ 5104子供乗せ電動アシスト自転車パナソニック3人乗り対応20インチブリヂストン ジュニアサイクル26インチレア車体 12インチ スケーターボード 自転車値下げ可！ 電動自転車 パナソニックGyutto 前後子供乗車可能GIOS AERY クロモリ カーボン 混合フレーム ロードバイク tiagraPEUGEOT CADET プジョー マウンテンバイク 引き取り限定もと様以外は購入しないで下さいGIANT ジャイアント MTB TALON3