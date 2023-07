グレー Sサイズ

ヴィンテージ加工

身幅 約46

着丈 約76(肩〜裾まで)

比較的新しい物で目立った傷や汚れなしとしていますが、腹部に少しシミ?があります。(画像2、3)

ヴィンテージ加工で目立ちづらく気付かず使用していましたが、少しでも気になる方神経質な方はご購入をお控え下さい。

Old Stussy

90's

USA製

ヴィンテージ

古着

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

グレー Sサイズヴィンテージ加工身幅 約46着丈 約76(肩〜裾まで)比較的新しい物で目立った傷や汚れなしとしていますが、腹部に少しシミ?があります。(画像2、3)ヴィンテージ加工で目立ちづらく気付かず使用していましたが、少しでも気になる方神経質な方はご購入をお控え下さい。Old Stussy90'sUSA製ヴィンテージ古着

